ستاندرد آند بورز يغلق عند ذروة قياسية

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند ذروة غير مسبوقة يوم أمس الثلاثاء، متعافياً من خسائر فادحة كبدته إياها جائحة فيروس كورونا ومتوجاً واحدة من أكثر قصص التعافي إثارة في تاريخه.



وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 66.84 نقطة، أي ما يعادل 0.24 بالمئة، إلى 27778.07 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 7.79 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 3389.78 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 81.12 نقطة، أو 0.73 بالمئة، إلى 11210.84 نقطة.



وكان سهم أمازون الذي أضاف 4.1 بالمئة أكبر الرابحين على ستاندرد آند بورز 500.