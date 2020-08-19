مصادر: أبوظبي تجري محادثات بشأن إصدار سندات دولية

قالت مصادر إن حكومة أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار سندات دولية جديدة، بعدما جمعت بالفعل 10 مليارات دولار من إصدارات دين هذا العام لتعزيز ماليتها في ظل أسعار النفط المنخفضة وأزمة فيروس كورونا.



وذكر مصدران مطلعان على الأمر أن الحكومة تناقش صفقة جديدة واختارت بنوكاً لترتيب الصفقة. ولم يفصح المصدران عن أسماء البنوك.



ولم ترد دائرة المالية في أبوظبي على طلب للتعقيب.

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وكانت أبوظبي قد أصدرت سندات في أبريل نيسان بقيمة 7 مليارات دولار تستحق في 2025 و2030 و2050.

وتلقت أبوظبي، طلبات بحوالي 45 مليار دولار لعملية أبريل.

وعادت الآن إلى الأسواق بإصدار سندات، إذ جرت إعادة فتح الاكتتاب على عملية قائمة باستخدام نفس الوثائق التي كانت في المرة السابقة.

ومن المقرر أن تجمع 3 مليارات دولار أخرى، وذلك بحسب وثيقة أصدرها أحد البنوك التي تقود العملية واطلعت عليها رويترز.

واستقطبت العملية طلبات بحوالي 20 مليار دولار.

وباعت أبوظبي سندات بمليار دولار في كل شريحة. وتعرض 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات المستحقة في 2025، و150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات استحقاق 2030، و3.25% لسندات تستحق في 2050.