13 سبتمبر عمومية دلة الصحية لبحث رفع رأس المال لـ900 مليون ريال

دعا مجلس إدارة شركة دلة للخدمات الصحية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 13 سبتمبر المقبل بمدينة الرياض للتصويت على توصية زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية.

وبحسب بسان للشركة فإن المبلغ الإجمالي للزيادة 150مليون ريال، وسيكون رأس المال بعد الزيادة 900 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 20%.

وسيرتفع عدد أسهم الشركة بعد الزيادة ليكون 90 مليون سهم.

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وتهدف دلة الصحية من زيادة رأس مالها إلى المواءمة مع حجم أصولها ودعم استثماراتها وتوسعاتها المستقبلية، وستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 150مليون ريال من الاحتياطي النظامي- علاوة الإصدار وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم مملوكين.

في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.