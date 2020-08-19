هكذا تفاعلت أسهم بنوك الإمارات مع خطة "إن إم سي" هيلث

أغلقت البورصات الرئيسية في الشرق الأوسط على ارتفاع الأربعاء، إذ صعدت أسهم البنوك الكبرى في الإمارات، والتي لها انكشاف كبير على إن.إم.سي هيلث كير، إذ حققت مكاسب بعد أن أعلنت الشركة المتعثرة أنها تسعى لوقف سداد الديون بشكل مؤقت.

موضوع يهمك توقع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إعلانات لاتفاقيات في مجال الطاقة بين الحكومة العراقية وشركات أميركية قريباً،... شيفرون تقترب من اتفاق نفطي جديد مع العراق طاقة

قالت مجموعة إن.إم.سي هيلث كير إنها تعتزم التقدم بطلب لسوق أبوظبي العالمي للخضوع للوصاية الإدارية وتسعى لوقف مؤقت لسداد ديون الأنشطة في إطار خطة مدتها ثلاثة أعوام.

وخضعت شركة إدارة المستشفيات التي مقرها الإمارات لوصاية إدارية في أبريل نيسان بعد مشاكل بشأن أوضاعها المالية استمرت لأشهر.

وارتفع مؤشر دبي 1% بفضل صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.9% في حين زاد سهم إعمار العقارية 1.7%.

ويبلع انكشاف بنك الإمارات دبي الوطني 747.3 مليون درهم (203.47 مليون دولار) بما في ذلك 676.5 مليون درهم لوحدته بنك دبي الإسلامي.

وفي أبوظبي، تقدم المؤشر في 1.2% وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد 1.3% وزاد سهم بنك أبوظبي التجاري، الذي له انكشاف بقيمة 981 مليون دولار على إن.إم.سي هيلث، 4.2%.

وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم عن ربط أول وحدة بمحطة براكة للطاقة النووية بشبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأغلق المؤشر السعودي الرئيسي مستقرا 0.3%، وخسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات 0.8%. ونقلت رويترز عن مصدرين أن رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم كلفت بنوكا لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8% إذ صعدت معظم الأسهم عليه من بينها جي.بي أوتو الذي ارتفع 4.3%.