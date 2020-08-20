هيئة السوق تحذر: New Target غير مرخصة في السعودية

أحاطت هيئة السوق المالية السعودية، المواطنين والمستثمرين في السوق المالية، علماً أن شركة (New Target) مـن خلال الموقـع الإلكتروني (http://www.new-target.co)، هو شخص غير مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، وأن الهيئة بصدد استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وذلك انطلاقاً من مسؤولية هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في السوق، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.

ودعت الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم من الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواءً أكانوا أفراداً أم مؤسسات، مع التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية أو الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني لمعرفة الأشخاص المرخصين WWW.CMA.ORG.SA.