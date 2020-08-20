سهم هذه الشركة ارتفع 4300٪ منذ مارس بسبب كورونا

في خضم جائحة كورونا ومع الطفرة الهائلة لشركات التجزئة الإلكترونية التي نمت مبيعاتها بقوة في زمن الوباء، سجلت أسهم شركة Overstock.com، وهي منصة إلكترونية لبيع الأثاث والمنتجات المنزلية المختلفة، ارتفاعات قوية مع نمو قياسي في حجم مبيعاتها منذ مارس الماضي.

وبحسب بيانات Investing فقد ارتفع سهم الشركة الأميركية العملاقة نحو 4300٪ منذ 16 مارس الماضي وسط إقبال قياسي على مبيعاتها في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن الشركة ستواصل تسجيل مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة مع توقعات بقفزات جديدة في المبيعات.

ويشير تقرير نشره موقع Barron إلى أن التغيير الإداري في الشركة بعد تغيير رئيسها التنفيذي العام الماضي أحد العوامل التي أسهمت في الأداء القوي للشركة في الآونة الأخيرة.

موضوع يهمك تترقب أسواق الأسهم وصناديق الاستثمار الأميركية نتائج الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجري في نوفمبر المقبل، وسط حالة من... خبراء اقتصاد: فوز ترمب سيُنعش الأسواق.. وبايدن سيسبب"كارثة" أسواق المال

وأوصت شركة أبحاث الأسهم Piper Sandler بزيادة الوزن النسبي للسهم في المحفظة مع تحديد السعر المستهدف حول مستويات 140 دولارا للسهم في الوقت الذي يبلغ فيه سعر السهم حاليا نحو 121 دولار بحسب إغلاق الأربعاء.

وقالت الشركة في مذكرة بحثية "لقد كان هناك مجموعة من العوامل المفاجئة التي أدت إلى التحسن الدراماتيكي في المبيعات والربحية وهي العوامل التي ستواصل دعم أداء الشركة على صعيد المبيعات والربحية خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها التركيز على الأنشطة الرئيسية للشركة".

وأضافت المذكرة أن حصة الشركة في سوق مبيعات الأثاث المنزلي بالولايات المتحدة، والمقدر بنحو 300 مليار دولار، ارتفعت إلى نحو 32٪ في زمن جائحة كورونا فيما نمت المبيعات بنحو 23٪.

وتوقعت المذكرة أن تبلغ مبيعات الشركة خلال العام الجاري نحو 2.9 مليار دولار ترتفع إلى نحو 3.4 مليار دولار العام المقبل مع ربحية متوقعة للسهم 47 سنتا هذا العام و1.27 دولار العام المقبل.