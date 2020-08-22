الخدمات المالية.. أكثر قطاعات البورصة المصرية تداولاً

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول بأسهم القطاع نحو 1.1 مليار ورقة بقيمة 1.2 مليار جنيه، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وفي المركز الثاني جاء قطاع العقارات بحجم تداول بلغ نحو 395.3 مليون ورقة، بقيمة 1.1 مليار جنيه. وجاء قطاع الموارد الأساسية في المركز الثالث بحجم تداول بلغ 168.3 مليون ورقة بقيمة 797.7 مليون جنيه.

واحتل قطاع البنوك المركز الرابع بحجم تداول 16.4 مليون ورقة بقيمة 750 مليون جنيه، تلاه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة في المركز الخامس بحجم تداول بلغ 306.8 مليون ورقة بقيمة 638.9 مليون جنيه.

وفي المركز السادس جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداولات بلغت نحو 74.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 291.9 مليون جنيه. وفي المركز السابع جاء قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 98.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 285.2 مليون جنيه.

واحتل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات المركز الثامن بحجم تداولات بلغت نحو 18.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 210.5 مليون جنيه، تلاه في المركز التاسع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 47.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 188.1 مليون جنيه.

وجاء قطاع قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز التاسع بحجم تداولات بلغت نحو 40.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 180.1 مليون جنيه.

في المركز العاشر جاء قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بحجم تداولات بلغت نحو 2.3 مليون ورقة مالية بقيمة 9.9 مليون جنيه.

وفي المركز الأخير حل قطاع المرافق بحجم تداولات بلغت نحو 33.1 ألف ورقة مالية بقيمة تداول بلغت نحو 1.8 مليون جنيه.