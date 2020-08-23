الأسهم السعودية تعوض كل خسائر فترة كورونا

عوضت الأسهم السعودية كل الخسائر التي منيت بها خلال فترة جائحة كورونا، ليرتفع مؤشر "تاسي" ويعود إلى مستويات مرتفعة، عن مستويات ما قبل إعلان الجائحة في 11 مارس الماضي.

موضوع يهمك رغم أن قوامه يناهز تريليون دولار إلا أن قطاع الطيران لم يفلح في الصمود في وجه عاصفة كورونا العاتية، ليكون من بين أكثر... أرقام صادمة وراء ضربة كورونا لقطاع الطيران سياحة وسفر

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة الأحد مرتفعاً بنسبة 0.75% ليكسب 59 نقطة ويغلق عند مستوى 7901 نقطة بتداولات إجمالية بلغت قيمتها أكثر من 7.96 مليار ريال.

وتراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.15% إلى 34.1 ريال بتداولات إجمالية يومية بلغت قيمتها 177.1 مليون ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات وثيق للخدمات المالية، هشام أبو جامع، في مقابلة مع "العربية" إن معظم التداولات القوية تقع في شركات متوسطة وصغيرة، وهذا يشير إلى وجود عمليات مضاربية على أسهم ذات أسعار قليلة، وتعد رخيصة وهي ليست كذلك بالفعل.

واعتبر أن مثل هذه الممارسات المضاربية قد تضر بالمستثمرين في السوق في المستقبل، موضحاً أن الأخبار الإيجابية غائبة عن الشركات الكبيرة، وهذا ما يجعل زخم التداولات مستغرباً، ويعكس محاولة اقتناص فرص المضاربة على الشركات المتوسطة والصغيرة.

ونبه إلى ضرورة الحذر من استغلال موجة الصعود، دون النظر إلى المخاطر المحيطة بعمليات المضاربة، بخاصة على صغار المستثمرين، والذين عليهم التدقيق في بيانات وأرباح الشركات أو اللجوء لشركات التقييم والوساطة المرخصة.

وذكر أن تراجع مكرر ربحية البنوك السعودية، قياساً إلى مكررات ربحية السوق ككل، يجب ألا يدفعنا إلى التفاؤل الزائد، بخاصة في ضوء توقع عكس مخصصات مقبلة، لمعالجة تبعات كورونا على الاقتصاد.

\وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 360 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 128 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المجموعة السعودية، واللجين، والمصافي، وزجاج، وإكسترا الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم مجموعة الحكير، وملاذ للتأمين، وميدغلف للتأمين، ولازوردي، واكسا التعاونية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 2.72%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، والأسماك، وكيان السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والأسماك، وبحر العرب، والراجحي، واللجين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 442.66 نقطة ليقفل عند مستوى 8792.15 نقطة، وبتداولات بلغت 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 995 صفقة.