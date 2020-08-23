ارتفاع معنويات المستهلكين بمنطقة اليورو

أظهرت أرقام تقديرية أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت 0.3 نقطة مئوية في أغسطس آب مقارنة مع قراءة يوليو تموز.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن تقديرا أوليا أظهر أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت إلى -14.7 هذا الشهر من -15 في يوليو تموز.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أنها ستظل مستقرة عند -15.

وفي الاتحاد الأوروبي بأكمله، ارتفعت معنويات المستهلكين 0.1 نقطة مئوية إلى -15.5.

تأتي هذه التقديرات على الرغم من عدم إعلان العديد من الدول الأوروبية للحزم الخاصة بها في سياق الإنقاذ من تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد.