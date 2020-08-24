أسهم شركات صينية تقفز 500% بعد هذا الإجراء

قفزت أسهم شركات صينية بمعدلات تجاوزت الـ500% اليوم ووصلت بعضها إلى 1000%، وذلك بعد بدء العمل بنظام جديد يلغي حدود نسبة التذبذب للأسهم المدرجة الجديدة في البورصة.

وأدرجت اليوم 18 شركة جديدة في بورصة Shenzhen، لتجمع نحو 3 مليارات دولار، وقد تمت إضافتها إلى مؤشر ChiNext ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في ChiNext الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار، إلى 800 شركة. كما تم رفع نسبة التذبذب للأسهم في هذا المؤشر من 10% إلى 20%.

يأتي ذلك في إطار سعي السلطات الصينية لتحرير الأسواق المالية.

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