آمال علاج مرضى كورونا تدعم الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية من أقل مستوى في أسبوعين، اليوم الاثنين، إذ طغت مؤشرات تقدم في تطوير علاج لمرض كوفيد-19 على المخاوف إزاء زيادة حالات الإصابة بالفيروس في القارة مما يهدد بكبح تعاف اقتصادي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3% في بداية التعاملات، مقتديا بمكاسب الأسواق الآسيوية بعد أن سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية باستخدام بلازما الدم من المرضى المتعافين من كوفيد-19 كعلاج.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والتعدين والكيماويات المكاسب في التعاملات المبكرة، وصعدت أكثر من 1.5%.

وارتفع سهم أسترا زنيكا 2.1%، بعد أن نشرت صحيفة فايننشال تايمز أن إدارة الرئيس الأميركي ترمب تدرس تعجيل مسار الموافقة على لقاح تجريبي لكوفيد-19 تطوره الشركة.

جاءت المكاسب بعد أسبوع شهد أداء ضعيفا لأسهم أوروبا تحت ضغط بيانات تشير إلى تعثر تعافي أنشطة الشركات في منطقة اليورو وسط تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقفز سهم مجموعة الاتصالات البريطانية بي.تي 6.1%، ليتصدر ستوكس 600 بعد تقرير إعلامي بأن مجلس الإدارة سيتصدى لمساعي استحواذ من منافسين وشركات استثمار.