النحاس يقفز مع تراجع مخزوناته في بورصة لندن

ارتفعت أسعار النحاس اليوم الاثنين مع تراجع المخزونات في بورصة لندن للمعادن عن مستوى 100 ألف طن للمرة الأولى منذ عام 2007، بينما أعطت الموافقة على علاج لفيروس كورونا في الولايات المتحدة دفعة لأسواق الأسهم.

وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 0.4% عند 6516.50 دولار للطن، مقتربة من أعلى مستوى لها في عامين البالغ 6707 دولارات الذي سجلته الأسبوع الماضي. يأتي هذا الارتفاع للنحاس مع هبوط المخزونات في بورصة لندن للمعادن لأدنى مستوى في 13 عاما.

وقال محللون إن تعافي الطلب في الصين دفع الأسعار للصعود لكن قفزة في الشراء لأغراض المضاربة تعني أن السوق عرضة لتصحيح نزولي.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، ارتفعت عقود الألمنيوم 0.5% إلى 1773.50 دولار للطن بعد أن أظهرت بيانات أن واردات الصين من المعدن في يوليو تموز تضاعفت حوالي سبع مرات على أساس سنوي لتصل إلى أعلى مستوى منذ بدء الاحتفاظ بسجلات.

وصعدت عقود النيكل 1.6% إلى 14 ألفا و925 دولارا للطن.