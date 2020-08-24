سعر الذهب يتجاوز خسائره الصباحية ويصعد فوق 1954 دولاراً

عادت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين لتسجيل مكاسب رغم تحسن الشهية للمخاطرة بعد أن وافقت هيئة الدواء الأميركية على استخدام بلازما الدم للمتعافين من مرض كوفيد-19 كخيار علاجي، في حين ارتفع الدولار.

وخلال التعاملات مال السعر الفوري للذهب لتسجيل ارتفاعات طفيفة 0.4% إلى 1953 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1910.99 دولار يوم الجمعة. فيما نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1942.60 دولار.

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وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق في أكسي كورب للخدمات المالية: "الأنباء الإيجابية المتعلقة بالفيروس تضغط بعض الشيء على المعنويات في الوقت الحالي، إذ ساعدت الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر على الارتفاع اليوم"، مضيفا أن الذهب يتوقف لالتقاط الأنفاس قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماع جاكسون هول.

ونزلت الفضة 1.6% إلى 26.26 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5%، ليسجل 913.61 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 2158.65 دولار للأوقية.