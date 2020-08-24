بورصة دبي تتفوق خليجيا.. وسهم الإمارات دبي الوطني يقفز 6%

أغلقت معظم أسواق الأسهم بالشرق الأوسط على ارتفاع اليوم الاثنين، وكان أفضل أداء لمؤشر دبي الذي استفاد من قفزة في سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة.

وارتفع مؤشر سوق دبي الرئيسي 2%، مدفوعا بقفزة 6.1%، في سهم بنك الإمارات دبي الوطني وزيادة 1.5%، لسهم بنك دبي الإسلامي.

يراهن المستثمرون على نمو بنك الإمارات دبي الوطني بعد تقارير بأنه مشتر محتمل لأصول بنك بلوم اللبناني في مصر.

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وارتفع مؤشر أبوظبي 0.6%، مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.9 %، وارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 2.1 %.

وصعد المؤشر القياسي السعودي 0.7 %، إذ زاد سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 2.4 %، في حين ارتفع سهم مصرف الراجحي 1.1%.



كانت أرامكو أعلنت أمس الأحد إنشاء تنظيم إداري جديد للتطوير المؤسسي بهدف تحسين محفظة الشركة.

وتقدم المؤشر القطري 0.8%، مع صعود صناعات قطر 7.4%، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 29 يناير/كانون الثاني، بعد أن اشترى منتج البتروكيماويات حصة قطر للبترول البالغة 25%، في شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) مقابل مليار دولار.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على ارتفاع 0.4 %، مدفوعا بارتفاع 3.2 %، في سهم الشرقية للدخان.

وصعد سهم السويدي إلكتريك 3.1 %. كانت الشركة أعلنت أمس الأحد النتائج المالية للربع الثاني من العام حيث حققت ربحا بلغ 514.2 مليون جنيه (32.44 مليون دولار) مقارنة مع 930.9 مليون قبل سنة. لكن ربح الربع الثاني جاء أعلى من ربع السنة السابق.

مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. زاد المؤشر 0.7 %، إلى 7957 نقطة.

أبوظبي.. صعد المؤشر 0.6 %، إلى 4570 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 2%، ليسجل 2281 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.8 %، إلى 9890 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 0.4 %، إلى 11434 نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر 0.8 %، إلى 1366 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 1.7 %، إلى 3690 نقطة.

الكويت.. صعد المؤشر 1.7 %، ليسجل 5742 نقطة.