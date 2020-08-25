مصر.. شركة رعاية صحية جديدة بمليار جنيه

أكد رئيس مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس القابضة، حازم بركات، أن الشركة ستضخ 200 مليون جنيه في تأسيس شركة في مصر متخصصة في قطاع الرعاية الصحية برأسمال مليار جنيه.

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وشرح بركات في مقابلة مع "العربية" أن بقية المليار جنيه سيجري دفعها من مستثمرين، وبالتالي سيكون هناك رفع لرأس المال تبعا للاستثمارات المستقبلية للشركة الجديدة.

وقال إن مجلس إدارة بي انفستمنتس القابضة، وافق على استثمار مبدأي في رأسمال الشركة المقرر تـأسيسها والتي تستهدف الاستحواذ على شركات واعدة في مجال الرعاية الصحية.

وأكد أن بي انفستمنتس القابضة، ستقوم بإجراء محادثات مع مستثمرين آخرين للمساهمة برأسمال الشركة الجديدة.

ووصف قطاع الرعاية الصحية في مصر بأنه يسجل نسبة نمو جيدة جداً.

وأشار إلى وجود مؤسسات طبية كثيرة تأثرت في ظروف كورونا، وبالتالي تولدت فرص من الطلب الجديد بعد الجائحة.

وقال إن إجراءات الإغلاق لمواجهة كورونا، جعلت الكثير من المرضى الذين حالتهم ليست طارئة، يقللون الطلب على مراجعة منشآت الرعاية الصحية.

وكشف أن الشركة الجديدة ستتطلع إلى الاستثمار في المراكز الطبية المتخصصة.