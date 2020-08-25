أبوظبي تبيع سندات بـ5 مليارات دولار.. وهذه تفاصيل 3 شرائح

أظهرت وثيقة أن أبوظبي باعت سندات في 3 شرائح بقيمة 5 مليارات دولار، لأجل ثلاث سنوات وعشر سنوات ونصف السنة و50 عاما.

وفي التفاصيل، باعت أبوظبي سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 2 مليار دولار مع عائد عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وباعت سندات مدتها 10 سنوات ونصف السنة بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد يزيد 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

بينما باعت سندات مدتها 50 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد عند 2.7%.

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وجرى تعيين سيتي ودويتشه بنك وبنك أبوظبي الأول ومورغان ستانلي وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة.

وكانت مصادر قالت لرويترز الأسبوع الماضي، إن أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار سندات جديد، بعد أن جمعت بالفعل عشرة مليارات دولار عبر إصدارات ديون هذا العام لتعزز ماليتها العامة في ظل انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا.

وتظهر الوثيقة أن إصدار السندات الجديد سيستكمل في وقت لاحق اليوم.

وكانت أبوظبي الغنية بالنفط والحاصلة على تصنيف ‭AA‬ من فيتش وستاندرد اند بورز و‭Aa2‬ من موديز، مما يجعلها بصفة عامة أعلى جهة إصدار سيادية من حيث التصنيف في الخليج، قالت في يونيو/حزيران إنها تدرس جمع المزيد من الأموال عبر سوق السندات لحماية ماليتها من أثر انخفاض أسعار النفط.