آمال التحفيز تتغلب على مخاوف كورونا وترفع أسهم أوروبا 

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، إذ فاقت الآمال بشأن تحفيز إضافي في ألمانيا وفرنسا المخاوف إزاء ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء القارة.

وصعد المؤشر داكس الألماني 0.3% بعد أن اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على تمديد تدابير لتخفيف تأثيرات أزمة فيروس كورونا، من بينها مد أجل نظام للعمل أقصر وقتا وتجميد قوانين للإفلاس.

موضوع يهمك فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على مستوى قياسي مرتفع، اليوم الثلاثاء، بعد أن أعاد مسؤولون أميركيون وصينيون التأكيد على... مستوى مرتفع للأسهم الأميركية مع تأكيد اتفاق التجارة أسواق المال

وقال وزير المالية أولاف شولتز إن التدابير الإضافية ستكلف ألمانيا عشرة مليارات دولار.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، إن من المقرر أن تقدم فرنسا خطتها للتعافي الاقتصادي في الثالث من سبتمبر أيلول. واستقرت الأسهم المدرجة في باريس.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% لكن حد من مكاسبه مخاوف بعد أن تأكدت إصابة متعافين في أوروبا مجددا بكوفيد-19، مما يثير مخاوف بشأن المناعة من الفيروس.

وقفز سهم إليكتا السويدية لصناعة معدات العلاج الإشعاعي 14.1% بعد أن أعلنت عن أرباح للربع الأول تفوق التوقعات.