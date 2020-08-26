تعاملات حذرة للدولار واليورو قبل كلمة مهمة للفيدرالي

اتسمت تداولات الدولار واليورو بالحذر، اليوم الأربعاء، مع إحجام المتعاملين عن القيام بمراهنات محفوفة بالمخاطر قبل كلمة مهمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" جيروم باول.

وفي ظل توقعات متنامية بكشف باول النقاب عن سياسة أكثر تسامحا إزاء التضخم في اجتماع جاكسون هول السنوي غدا الخميس، يتأهب المستثمرون لتبني المجلس خطوات جديدة محتملة لتحفيز الاقتصاد.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع قيمة العملة الأميركية أمام سلة من العملات 0.16% إلى 93.11 بعدما تلقى ضربة أمس عقب بيانات تهاوي ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوى فيما يزيد عن 6 أعوام.

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ومقابل اليورو، استقرت العملة الأميركية عند 1.1818 دولار عقب تراجع 0.4% في الجلسة السابقة.

وارتفع اليوان قرب أعلى مستوى في 7 أشهر إلى 6.8969 دولار، بعدما أكد مسؤولون تجاريون أميركيون وصينيون التزامهما باتفاق المرحلة واحد التجاري ما هدأ المخاف بشأن المواجهة الدبلوماسية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.3141 دولار بعدما ارتفع 0.7% مقابل العملة الأميركية أمس.

وتحرك الدولار في نطاق ضيق مقابل الين وسجل في أحدث تعاملات 106.32 دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي عند 0.7198 دولار، فيما يتابع متعاملون انتشار فيروس كورونا في ولاية فيكتوريا.