رهانات التحفيز الأميركي تصعد بالذهب

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء عشية كلمة تنتظرها الأسواق من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، لتقفز من أدنى مستوى في أسبوعين الذي هوت إليه في وقت سابق من الجلسة، بينما يراهن المستثمرون على مزيد من التحفيز الاقتصادي لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1943.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1655 بتوقيت غرينتش بعدما هبط 1%. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1.48% إلى 1951.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.7% إلى 27.14 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين حوالي 0.1% إلى 927.73 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.9% إلى 2183.60 دولار.

وارتفعت أسعار النحاس باتجاه أعلى مستوى لها في عامين الذي سجلته في وقت سابق هذا الشهر، مع هبوط المخزونات في بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوى في 14 عاما وتسجيل أسواق الأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة.

وأنهت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن جلسة التداول مرتفعة 1% عند 6594.00 دولار للطن مقتربة من مستواها المرتفع البالغ 6707 دولارات الذي وصلت إليه في 19 أغسطس.

وهبطت مخزونات النحاس في المستودعات المسجلة ببورصة لندن للمعادن إلى 92025 طنا، وهو أدنى مستوى منذ عام 2006، وانخفاضا من 280 ألف طن في مايو.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، صعدت عقود النيكل 1.2% إلى 15160 دولارا للطن، بينما زادت عقود الألمنيوم 0.2% إلى 1779 دولارا للطن.