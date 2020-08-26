بعد مكاسب وتعافٍ لمؤشر نيكاي.. أسهم اليابان تستقر

أغلقت الأسهم اليابانية مستقرة، اليوم الأربعاء، مع اختيار مستثمرين جني أرباح عقب تعافي المؤشر نيكاي لوقت قصير ليرتفع إلى مستويات ما قبل الجائحة في الجلسة السابقة، بينما دعم المعنويات بشكل عام ضعف الين واستمرار الآمال بالتوصل لعلاج لكوفيد-19.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.03% مسجلا 23290.86 نقطة. وكان قد أغلق مرتفعا 1.35% يوم الثلاثاء. وهذا أعلى مستوى منذ 21 فبراير شباط مع ترحيب مستثمرين بدلائل على اقتراب باحثين من علاج لفيروس كورونا.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05% ليسجل 1624.48 نقطة.

ونزل نحو ثلث المؤشرات الفرعية لعدد 33 قطاعا في البورصة وقاد الاتجاه النزولي شركات المنسوجات والعقارات والأغذية.

وساهم ضعف الين في تقليل الخسائر. ونزلت العملة اليابانية 0.01% إلى 106.415 ين للدولار.

وكسب سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل 3.39% مسجلا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي.