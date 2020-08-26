خطوة منفردة لإنقاذ شركات الطيران الأميركية.. كيف؟

فتح المؤشر ناسداك، الأربعاء، على ارتفاع بعد تحديثات إيجابية للشركات من سيلزفروس وإتش.بي إنتربرايز، بينما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز على ارتفاع أقل بعد أن أغلق عند مستوى قياسي مرتفع على مدى ثلاث جلسات متتالية.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 50.15 نقطة أو 0.44% إلى 11516.62 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 9.44 نقطة أو 0.03% إلى 28257.88 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.35 نقطة أو 0.18% إلى 3449.97 نقطة، بحسب "رويترز".

وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، إن الرئيس دونالد ترمب قد يتخذ إجراء تنفيذيا لتفادي تسريح أعداد كبيرة من العاملين بشركات الطيران الأميركية، في ظل استمرار الجمود في الكونغرس فيما يتعلق بحزمة تحفيز جديدة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف ميدوز خلال مقابلة عن بعد مع شبكة بوليتيكو الإعلامية "ندرس إجراءات تنفيذية أخرى".

وتابع قائلا: "إذا كان الكونغرس لن يعمل، فإن الرئيس سيعكف على العمل وحل بعض المشاكل. لذلك آمل أن نتمكن من مساعدة شركات الطيران ومنع تسريح بعض هؤلاء الموظفين".