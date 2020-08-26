نجم بتكوين يخفت .. هذه العملة جذبت تريليون دولار

الإقبال المتزايد على العملات المشفرة خلال فترة كورونا، كوسيلة للتحوط من مخاطر التضخم أدى إلى سطوع نجم عملة أخرى، لتصبح أكثر جاذبية من العملة الرقمية الأشهر بتكوين.

ووفقا لبيانات كوين ماركت كاب "coinmarketcap"، أصبحت تيثر "Tether"، هي العملة الأكثر استخداما في العالم الآن، ووصلت قيم تداولاتها الشهرية حتى أغسطس تريليون دولار، لتتجاوز بيكوين بنسبة 49%، وتصبح بذلك العملة المشفرة الأولى في العالم.

وباعتبارها العملة المشفرة الأكثر استقرارا في العالم، تعد تيثر أيضا العملة المفضلة لأغلب متداولي العملات المشفرة.

أتى ذلك في الوقت الذي وصلت فيه التداولات على عملة بيكوين خلال الشهر ذاته إلى أكثر من 702 مليار دولار.

وجاءت عملة الإيثريم "Ethereum" في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت 367 مليار دولار، خلال 30 يوما. وتشير البيانات أيضا إلى أن عملة الإيثريم شهدت أعلى ارتفاع في القيمة السوقية خلال 2020.

وفي الشهور الـ 8 الماضية، ارتفعت القيمة السوقية لأغلى 4 عملات مشفرة بنسبة 210%، لتصل إلى 44 مليار دولار في بداية هذا الأسبوع، مقابل 14.2 مليار دولار في يناير من العام الجاري.

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وبجانب تصدرها قائمة العملات المشفرة الأكثر تداولا، شهدت عملة تيثر أيضا زيادة في قيمتها السوقية في 2020.

ففي يناير، بلغت القيمة السوقية للتيثر 4.1 مليار دولار. وبعد 3 أشهر ارتفعت القيمة السوقية إلى 6.1 مليار دولار. استمر هذا الاتجاه الصعودي، لتقفز القيمة السوقية للعملة الأكثر تداولا إلى 9.2 مليار دولار بنهاية يونيو. ووصلت القيمة السوقية للعملة هذا الأسبوع أكثر من 10 مليارات دولار، لتقفز 140% منذ بداية هذا العام.