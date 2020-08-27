سهم تسلا يواصل التحليق بعد مضاعفة السعر المستهدف لهذا المستوى

واصلت أسهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية والمملوكة لقطب الأعمال الأميركي إيلون ماسك التحليق عاليا بعد أن رفعت شركة Jefferies للأبحاث السعر المستهدف للسهم في علامة جديدة على قوة الشركة ورهان المستثمرين على مستقبل أعمالها.

وبحسب ما ذكره موقع "ماركت ووتش" فقد رفعت Jefferies السعر المستهدف للسهم إلى 2500 دولار من مستوى مستهدف سابق 1200 دولار في أحدث شهادة من شركات الأبحاث الأميركية على النظرة المستقبلية الإيجابية للشركة.

وارتفع سهم الشركة في تداولات أمس بنحو 6.4٪ فوق مستويات 2000 دولار للسهم ليواصل اتجاهه الصعودي وسط أنباء عن ضم سهم الشركة العملاقة إلى مؤشر S&P500 ما من شأنه أن يعزز من التدفقات النقدية إلى السهم من قبل صناديق الاستثمار التي تتبع المؤشر.

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وقالت Jefferies في مذكرة بحثية إن أعمال الشركة لم تصل إلى ذروتها بعد منوهة إلى عديد الأسباب التي ستعزز من أدائها خلال الفترة المقبلة من بينها ارتفاع الإقبال على السيارات الكهربائية واتجاه الشركة نحو استخدام بطاريات أقل سعرا وذات كفاءة أعلى لضمان زيادة مبيعاتها بأسعار مقبولة.

وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية ارتفعت أسهم شركة تسلا بنحو 150٪ في وقت بلغت فيه مكاسب مؤشر S&P500 نحو 15٪ فقط ليحوم حول مستويات قياسية جديدة ويمحو غالبية الخسائر التي تكبدها في خضم جائحة كورونا.

ومع ارتفاع أسهم تسلا لمستويات قياسية تتجه الشركة لتجزئة السهم بواقع خمسة أسهم لكل سهم في خطوة تهدف بالأساس إلى زيادة تدفقات السيولة لسهم الشركة من خلال قاعدة أكبر من المستثمرين.

وقالت الشركة البحثية إن السعر العادل للسهم بعد التجزئة سيبلغ نحو 500 دولار اعتبارا من مطلع تعاملات الأسبوع المقبل بعد انتهاء الشركة من تقسيم السهم الجمعة المقبلة.