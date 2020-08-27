تداول: انضمام غولدمان ساكس العربية السعودية كعضو سوق المشتقات

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تـداول" إتمام غولدمان ساكس العربية السعودية كافة الإجراءات والمتطلبات الفنية والنظامية المتعلقة بعضوية السوق وانضمامها لتقديم خدمات الوساطة المالية لتداول المشتقات وللتعامل بصفة أصيل ووكيــل في السوق المالية السعودية مع إطلاق السوق الجديد.

تنطلق سوق المشتقات المالية بالسعودية يوم الأحد المقبل مع البدء بتداول العقود المستقبلية لمؤشر "إم تي 30" لتكون هذه العقود أول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية .

موضوع يهمك وافقت الجمعية العامة غير العادية للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) على تخفيض رأس مال الشركة. و بناء عليه فإنه... "تداول" تحتسب نسبة التذبذب لسهم "أسيج" على أساس سعر 34.05 ريال شركات





ويمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية، وتزويد المستثمرين بمجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات. وتم تطوير العقود المستقبلية لمؤشر "إم تي 30" (والتي تتخذ من مؤشر إم إس سي آي تداول 30 “إم تي 30 " أصلاً أساسياً لها) لتزويد المستثمرين بأدوات للتداول والتحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر.

وسوق المشتقات المالية هو السوق الذي تتداول فيه عقود، وليس أوراق مالية بالمعنى المعروف، والعقد هو اتفاق محدد القيمة يبرمه طرفان، على أن يتم التنفيذ، أي الدفع والتسليم، في تاريخ لاحق، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وتعتمد على تغير قيمة تلك الأوراق.

وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من عقود المشتقات ترتبط بالأوراق المالية، وهي: العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات.

ويتم تداول العقود الآجلة في الأسواق غير المنظمة، بينما تتداول العقود المستقبلية وعقود الخيارات في الأسواق المنظمة.