دبي تتصدر موجة تراجع بمعظم أسواق الخليج.. وأبوظبي تصعد

أغلقت معظم البورصات الرئيسية في الخليج منخفضة، اليوم الخميس، بفعل خسائر في أسهم القطاع المالي، وكانت أسهم دبي الأكثر انخفاضا، لكن أبوظبي صعدت مخالفة الاتجاه العام.

وانخفض مؤشر البورصة السعودية 0.3%، متأثرا بتراجع سهم البنك الأهلي التجاري 1.4%، ونزول سهم مصرف الراجحي 0.3%.

وتراجع سهم البنك السعودي البريطاني 1.6%.

موضوع يهمك أعلن مصرف لبنان المركزي، أنه يجب على البنوك إجراء تقييم عادل لمطلوباتها وموجوداتها في إطار خطة لإعادة تفعيل نشاط القطاع... مصرف لبنان: إيداع 15% من كل مبلغ محول للخارج فوق 500 ألف دولار في لبنان بنوك وتمويل

وكان البنك أعلن يوم الثلاثاء ارتفاع صافي خسائره إلى 6.87 مليار ريال (1.83 مليار دولار) في ربع السنة مقارنة مع خسارة 196 مليون ريال قبل عام، بسبب مخصصات لانخفاض قيمة الشهرة بواقع 7.42 مليار ريال.

وانخفض مؤشر دبي 0.9%، بفعل تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.2%، ونزول سهم إعمار العقارية 1.7%.

وصعد مؤشر بورصة أبوظبي 0.1%، مدعوما بارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات 0.5%.

جمعت أبوظبي خمسة مليارات دولار عبر إصدار سندات على ثلاثة شرائح يوم الثلاثاء في ثالث جولة للإمارة بأسواق الدين العالمية هذا العام لدعم أوضاعها المالية بعد انخفاض أسعار الخام.

وفي قطر، نزل مؤشر البورصة 0.2%، متأثرا بتراجع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 1.5%، وهبوط سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 0.8%.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية 0.1%، بدعم من ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 0.5%.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية التعاملات على تراجع 0.3% إلى 7934 نقطة، أبوظبي.. صعد المؤشر 0.1% إلى 4535 نقطة، دبي.. هبط المؤشر 0.9%، ليسجل 2269 نقطة، قطر.. نزل المؤشر 0.2% إلى 9883 نقطة، مصر.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 11462 نقطة، البحرين.. زاد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 1381 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة مسقط 0.3%ـ إلى 3737 نقطة، وفي الكويت صعد المؤشر 0.4%، ليسجل 5853 نقطة.