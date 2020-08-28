قفزة أسبوعية كبيرة ببورصة مصر والأسهم تربح 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط عودة الثقة للمستثمرين والمتعاملين.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 2.27% رابحاً نحو 14 مليار جنيه وذلك بعدما ارتفع رأس المال السوقي من 616.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 630.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.7% مضيفاً نحو 302 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 11160 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 11462 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.66% مضيفاً نحو 72 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 1966 نقطة إلى نحو 2038 نقطة. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.3% رابحاً نحو 304 نقطة وذلك بعدما صعد من مستوى 13083 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 13387 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

أيضاً، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.5% رابحاً نحو 107 نقطة بعدما صعد من مستوى 4277 نقطة إلى نحو 4384 نقطة. كما ارتفع مؤشر أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.5% رابحاً نحو 128 نقطة بعدما صعد من مستوى 1692 نقطة إلى نحو 1820 نقطة.

أخيراً، صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 6.2% مضيفاً نحو 72 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2571 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 2731 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وعلى صعيد تداولات أمس، فقد بلغ حجم التداول على الأسهم 587.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.6 ألف عملية لعدد 179 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 84.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 10.89%، والمستثمرين العرب على 4.9%.

واستحوذت الصناديق والمؤسسات على 21.49% من إجمالي تعاملات جلسة أمس، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 78.50%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.6 مليون جنيه، و 28.3 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 24.1 مليون جنيه، 26.9 مليون جنيه، على التوالي.