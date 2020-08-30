مكاسب القطاع المالي تدعم الأسهم السعودية

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية مرتفعة، اليوم الأحد، وصعدت سوق السعودية بفضل مكاسب القطاع المالي، وفاقت تداولاتها 9 مليارات ريال.

وتقدم مؤشر سوق السعودية 0.6% إلى 7983 نقطة، إذ ارتفع سهم بنك الرياض 2.1%، وزاد سهم مجموعة سامبا المالية 1.5%.

وأطلقت السوق المالية السعودية أول سوق لها لمشتقات المؤشرات ودار مقاصة اليوم الأحد باستخدام تكنولوجيا ناسداك، في إطار استراتيجية لزيادة جاذبية البورصة لدى المستثمرين الأجانب.

وفي 2019، انضمت سوق السعودية لمؤشري فوتسي وإم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، مما جلب مزيدا من الأموال من الخارج.

وزاد سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.3% إلى 35.1 ريال للسهم بتداولات يومية تجاوزت 330.1 مليون ريال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله اليوم، إن شركة النفط السعودية العملاقة اكتشفت حقلين جديدين للنفط والغاز، في أبرق التلول بمنطقة الحدود الشمالية وبمنطقة الجوف.

ونزل مؤشر دبي 0.3%، حيث خسر سهم دو للاتصالات 3.9%، وفقد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.9%. وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.1% مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 1.1%.

وخارج الخليج، نزل المؤشر المصري القيادي 0.2%، وهبط البنك التجاي الدولي 0.5%.