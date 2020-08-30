دبي تخطط لإصدار صكوك لدعم المالية العامة

تخطط إمارة دبي لإصدار صكوك بالدولار الأميركي لدعم ماليتها العامة، بحسب مصادر مطلعة.

وأفادت المصادر بأن الإمارة أرسلت خطابات لبنوك عالمية تطلب فيها عروضا لهذا الإصدار، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وكانت أبوظبي أصدرت سندات بـ 5 مليارات دولار الأسبوع الماضي على 3 شرائح، بينما تخطط البحرين كذلك للعودة لأسواق الدين.

وباعت أبوظبي سندات في 3 شرائح بقيمة 5 مليارات دولار، لأجل ثلاث سنوات وعشر سنوات ونصف السنة و50 عاما.

وفي التفاصيل، باعت أبوظبي سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 2 مليار دولار مع عائد عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وباعت سندات مدتها 10 سنوات ونصف السنة بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد يزيد 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

بينما باعت سندات مدتها 50 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد عند 2.7%.