أدوات الدين تواصل جاذبيتها.. استقطبت 17 ملياراً في أسبوع

قال محللون في بنك أوف أميركا، إن المستثمرين ضخوا المال في أدوات الدين للأسبوع العشرين على التوالي، حيث استقطبت صناديق السندات نحو 17 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين سحبوا 2.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية، بعدما سجلت الأسهم الأميركية مستوى قياسيا مرتفعا.

وأشار بنك أوف أميركا إلى أنه إذا بلغ مؤشر ستاندرد أند بورز مستوى 3630 نقطة بحلول موعد الانتخابات الرئاسية الأمركية، فإن هذا سيمثل أعظم صعود على الإطلاق من حيث السرعة والمدى.

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وقال البنك في أول تقرير سابق، مطلع الشهر الجاري، إن المستثمرين تدافعوا إلى السيولة والذهب، بالإضافة إلى السندات عالية التصنيف على حساب الأسهم.

وأدت المخاوف من التوصل إلى حزمة إنقاذ مالية أميركية إلى خروج 7.4 مليار دولار من صناديق الأسهم على مدى الأسبوع الماضي، حيث سجلت صناديق الأسهم الأميركية تخارجا بـ6.5 مليار وهو الأعلى منذ ستة أسابيع.

في غضون ذلك، جذبت السندات عالية التصنيف ما يقارب 15 مليار دولار مع اقتداء المستثمرين بالبنوك المركزية التي تبلغ مشترياتها من السندات ملياري دولار في الساعة، بحسب بنك أوف أميركا.