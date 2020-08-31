وارن بافيت يراهن ويضخ استثمارات بـ6 مليارات دولار في هذ البلد

اشترت مجموعة Berkshire Hathaway التابعة لقطب الأعمال الأميركي وارن بافيت حصصا في 5 شركات يابانية للتجارة لتعزز استثمارات الرجل الذي يعد بوصلة في عالم الاستثمار بقطاع السلع عبر واحدة من أكبر استثماراته على الإطلاق في ثاني أكبر اقتصاد آسيوي بعد الصين.

وأظهرت إفصاحات للشركات في سوق المال الياباني، نقلتها وكالة بلومبيرغ، الحصص الجديدة التي قام Berkshire Hathaway بشرائها في رهان جديد من بافيت على قطاع السلع رغم التبعات السلبية لجائحة كورونا على القطاع والاقتصاد الياباني بوجه عام.

وبلغت قيمة الاستثمارات التي ضخها بافيت في شركات التجارة اليابانية نحو 6 مليارات دولار في وقت قام فيه المستثمرون بسحب نحو 43 مليار دولار من الأسهم اليابانية هذا العام لصالح شركات التكنولوجيا الأميركية التي تشهد موجة صعود منذ مطلع العام، بحسب بيانات وكالة بلومبيرغ.

موضوع يهمك يتجه الدولار اليوم الاثنين لتكبد خسارة للشهر الرابع على التوالي بعد تحول في سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي... رابع خسارة شهرية للدولار الأميركي.. لهذا السبب أسواق المال

واستحوذت Berkshire Hathaway على حصة تبلغ نحو 5% في شركات Itochu Corp وMarubeni Corp وMitsui & Co وSumitomo Corp على مدار الـ 12 شهرا الماضية في وقت ارتفعت فيه أسهم تلك الشركات بنحو 4% بالمتوسط منذ مطلع العام، فيما ارتفع مؤشر توبكس الياباني القياسي خلال تلك الفترة بنحو 1.9%.

والرهان الجديد لبافيت على شركات السلع لم يكن هو الأول هذا العام، إذ أعلن رجل الأعمال الأميركي في وقت سابق من الشهر الماضي عن الاستحواذ على أصول تابعة لشركة Dominion Energy الأميركية للغاز في صفقة بلغ قوامها نحو 4 مليارات دولار.

واتسمت استثمارات بافيت في زمن كورونا بالحذر الشديد مع تخارجه في وقت سابق من العام الجاري من أسهم شركات الطيران الأميركية التي تضررت أعمالها بشدة بفعل تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.