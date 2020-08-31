الذهب يتراجع 0.2% مع توقف هبوط الدولار

عكس الذهب مساره لينخفض، اليوم الاثنين، إذ عوض الدولار بعض خسائره، على الرغم من أن إطار عمل السياسات الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل قرب الصفر لبعض الوقت حد من خسائر المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1961.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0724 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 19 أغسطس آب عند 1976.14 دولار في التعاملات المبكرة في آسيا. وتراجع الذهب 0.5

% منذ بداية الشهر الجاري.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1968.80 دولار. ومما ضغط على الذهب أن استقر مؤشر الدولار مقابل عملات رئيسية لكنه يتجه صوب تسجيل نزول للشهر الرابع على التوالي.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "التقلب في الدولار سيمتد إلى الكيفية التي يتداول بها الذهب".

وأضاف "تعثرت العملة الخضراء كثيرا يوم الجمعة، إذ استوعب المتعاملون بالسوق ما تمخضت عنه ندوة جاكسون هول، ولا يزال هناك شعور بالمكاسب غير المباشرة للذهب".

موضوع يهمك حالة عدم اليقين السائدة عالميا وسط جائحة كورونا ومصير بريطانيا ما بعد البريكست إلى جانب الانتخابات الأميركية المقبلة... تخزين الذهب.. أرباح قياسية مع تدفق الاستثمارات للمعدن الأصفر اقتصاد

تقترح استراتيجية السياسة النقدية الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن يظل سعر الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي الأميركي لليلة واحدة، والذي هو عند صفر بالفعل، على وضعه ربما لسنوات مقبلة في الوقت الذي يرجو فيه صناع السياسات زيادة التضخم.

وخفض أسعار الفائدة يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر ربحا.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.2% إلى 27.82 دولار للأوقية وتتجه لخامس مكسب شهري على التوالي، بزيادة تفوق 14%.

واستقر البلاتين عند 931.33 دولار وربح البلاديوم 0.4% ليبلغ 2214.54 دولار.