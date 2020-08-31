إدراج الأسمنت الأبيض السعودي بالسوق الموازية

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الإسمنت الأبيض السعودي في نمو – السوق الموازية اعتباراً من الأربعاء الثاني من سبتمبر 2020.

وذكرت السوق المالية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إدراج الأسمنت الأبيض سيكون مباشراً في السوق الموازية برمز تداول 9512 وبالرمز الدولي SA153GA4KK14 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 20%.

ويبلغ رأسمال شركة الأسمنت الأبيض الحالي 1.2 مليار ريال مقسم إلى 120 مليون سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد.

وتأسست شركة الأسمنت الأبيض عام 1997 في الرياض برأسمال 300 مليون ريال كانت آنذاك مقسمة على 3 ملايين سهم بواقع 100 ريال لكل سهم.