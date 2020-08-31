سوق السعودية يغير مساره ويغلق دون 8 آلاف نقطة بتداولات 13.5 مليار ريال

تخطى مؤشر سوق الأسهم السعودية 8000 نقطة لأول مرة منذ 23 فبراير، خلال جلسة تداول الاثنين لكنه عاد وأغلق متراجعاً 0.54% ليفقد 43.12 نقطة إلى مستوى 7940.7 نقطة بتداولات يومية قياسية مرتفعة تزيد على 13.56 مليار ريال.

وصعد سهم أرامكو السعودية 1.28% إلى 35.55 ريال بتداولات يومية زادت على 2.64 مليار ريال.

موضوع يهمك أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفاع صافي أصولها الأجنبية بقيمة 1.6 مليار ريال في يوليو... ارتفاع صافي أصول "ساما" الأجنبية 1.6 مليار ريال خلال يوليو اقتصاد

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدوائية، ونماء للكيماويات، وتهامة، وبترو رابغ، وأسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سافكو، والأبحاث والتسويق، وإعمار، والمراعي، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.93%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، والإنماء، والجزيرة، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأسماك، وتهامة، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 253.98 نقطة ليقفل عند مستوى 9278.72 نقطة، وبتداولات بلغت 34 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 1033 صفقة.

وتواصل الأسهم السعودية، الأداء الإيجابي وسط العديد من المؤشرات الدافعة والسيولة اليومية الكبيرة للتداولات.

وأطلقت السوق المالية السعودية، الأحد، أول سوق لمشتقات المؤشرات ودار مقاصة باستخدام تكنولوجيا ناسداك، في إطار استراتيجية لزيادة جاذبية البورصة لدى المستثمرين الأجانب.

وفي 2019، انضمت سوق السعودية لمؤشري فوتسي وإم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، مما جلب مزيدا من الأموال من الخارج.

كما أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس، أن شركة النفط السعودية العملاقة اكتشفت حقلين جديدين للنفط والغاز، في أبرق التلول بمنطقة الحدود الشمالية وبمنطقة الجوف.

وتتعزز سيولة الأسهم الصغيرة في سوق الأسهم السعودية بشكل لافت، ما يدفع المحللين الماليين من التحذير من المضاربات، والدعوة عوضاً عن ذلك إلى التركيز على تحليل الأداء الأساسي وميزانيات الشركات الكبرى.