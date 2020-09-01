تداولات السوق السعودية ترتفع 35% خلال أغسطس.. وملكية الأجانب تنمو 

قالت السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن قيم التداولات خلال شهر أغسطس بلغت 150.41 مليار ريال، بارتفاع نسبته 35.02% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 8977.01 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 7.12 % مقارنة بالشهر الماضي.

المستثمر السعودي

وأوضحت في بيان أن مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" بلغ خلال هذه الفترة 135.58 مليار ريال تمثل ما نسبته 90.14% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 138.40 مليار ريال تمثل ما نسبته 92.01% من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 97.40% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 أغسطس 2020، بانخفاض نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.

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المستثمر الخليجي

بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 0.95 مليار ريال تمثل ما نسبته 0.63% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.28 مليار ريال تمثل ما نسبته 0.85% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 0.45% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 أغسطس 2020، بانخفاض نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.

المستثمر الأجنبي

بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 13.87 مليار ريال تمثل ما نسبته 9.22% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 10.73 مليار ريال تمثل ما نسبته 7.13% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 2.14% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 أغسطس 2020، بارتفاع نسبته 0.02% مقارنة بالشهر الماضي.

السوق الموازية

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بالسوق الموازية للشهر الماضي 332.75 مليون ريال، بارتفاع نسبته 8.39 % مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 3,236.00 مليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 12.98 % مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 327.66 مليون ريال تمثل ما نسبته 98.47% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 327.84 مليون ريال تمثل ما نسبته 98.52% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 99.85% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 أغسطس 2020 بانخفاض نسبته 0.03% مقارنة بالشهر الماضي.