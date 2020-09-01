مدير "تداول": إطلاق العقود المستقبلية للأسهم بالنصف الأول من 2021

تخطط البورصة السعودية لطرح العقود الآجلة في الأسهم خلال النصف الأول من العام المقبل، وفقا لرئيسها التنفيذي.

وقال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، خالد الحصان، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، إن إطلاق سوق المشتقات سيساعد أيضًا في تسريع خطط طرح أسهم "تداول" للاكتتاب في البورصة.

وقال إن مجموعة الطروحات العامة الأولية (IPOs) في البورصة السعودية لا تزال "صحية للغاية" على الرغم من تأثير فيروس كورونا.

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"في الوقت الحالي، هناك "أربعة إلى خمسة" اكتتابات عامة قيد المراجعة".

وقال إن مستثمري التجزئة يقودون الأسهم السعودية في الوقت الحالي.

وفي 30 أغسطس، أطلقت السوق المالية السعودية "تداول" أول سوق للمشتقات المالية المتداولة في البورصة، كجزء من استراتيجيتها لجعل أسواق الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.