صعود بورصات الخليج الرئيسية وموجة بيع للأسهم القيادية تهبط بمصر

أغلقت أغلب الأسهم الرئيسية بمنطقة الخليج على زيادة اليوم الثلاثاء بفضل مكاسب القطاع المصرفي، بينما سجلت الأسهم المصرية انخفاضا حادا بسبب موجة بيع كبيرة للأسهم القيادية.

وارتفع مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.3%، بدعم صعود سهم بنك الإمارت دبي الوطني 0.9%، وتقدم سهم بنك دبي الإسلامي 1%.

كلفت الإمارة بنوكا بتقديم المشورة بشأن عودتها لأسواق الدين العالمية مع سعي مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط لتعزيز المالية العامة.

موضوع يهمك أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً بنسبة 0.53% ليفقد 41.84 نقطة، ويقفل عند مستوى 7898.86 نقطة، وبتداولات... قيمة الأسهم السعودية تلامس 9 تريليونات ريال أسواق المال

ومع تضرر قطاعات اقتصادية حيوية في الإمارة جراء تفشي كوفيد-19، جمعت دبي هذا العام 3.6 مليار دولار من ديون عبر عدة أدوات، وذلك حسب ما أظهرته نشرة الإصدار.

ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.5%، إذ فقد سهم مصرف الراجحي 2.3%، وهبط سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.8%.

لكن سهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية قفز 9.9%، بعد أن أعلنت شركة التطوير العقاري عن إبرام اتفاقية اكتتاب مع صندوق الاستثمارات العامة.

وإتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط من بينها تحويل جزء من القرض الممنوح للشركة والمستحق لوزارة المالية إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.1%، بفضل صعود سهم الدار العقارية 1%.

وأغلق المؤشر القطري مرتفعا أيضا 0.1%. وزاد سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 1%، في حين صعد سهم بروة العقارية 3.3%.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2%، بعد تراجع 25 من الأسهم الثلاثين المدرجة عليه.

وفقد سهم البنك التجاري الدولي ذو الثقل في السوق 0.8 بالمئة، وخسر سهم الشرقية للدخان 4.9%.