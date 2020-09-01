قيمة الأسهم السعودية تلامس 9 تريليونات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً بنسبة 0.53% ليفقد 41.84 نقطة، ويقفل عند مستوى 7898.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10.9 مليار ريال. ولامست القيمة السوقية للأسهم السعودية 9 تريليونات ريال.

وتراجع سهم أرامكو 0.84% إلى 35.25 ريال بتداولات يومية بلغت 344.2 مليون ريال. وتمكن سهم أرامكو من محو كامل خسائره للعام الحالي، لتكون أول شركة نفطية عالمية تمحو خسائر سهمها، وتحقق أرباحاً صافية على مستوى الشركات العملاقة في العام الحالي.

وتراجعت أرباح البنوك في السعودية 35% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري لتبلغ 18.9 مليار ريال مقارنة مع 29.3 مليار ريال في ذات الفترة من العام الماضي.

وقال خبير أسواق مالية، عبدالله الربدي، في مقابلة مع "العربية" إن السيولة العالية في السوق ستظل موجودة، طالما أن البيئة الاقتصادية الحالية تجعل من أسواق الأسهم هي الملاذ لأموال المستثمرين.

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وتوقع أن يكون دخول صندوق الاستثمارات العامة في رأسمال شركة إعمار المدينة الاقتصادية، مؤثرا في تغيير مجلس الإدارة، وفي حل مشكلة الشركة على المديين القصير والمتوسط، مؤكداً أن الشركة على المدى الطويل ربما تحتاج لإعادة النظر في نموذج أعمالها.

وقال إن الشركة خسرت 22% من رأسمالها، ونزلت القيمة الدفترية 16% منذ الربع الأول 2019، موضحا أن من بين أبرز المشاكل هو قرض الـ 5 مليارات ريال الذي أعيدت جدولته مع وزارة المالية إلى 2021.

وأضاف أن 56% من هذا القرض جرى إعادة هيكلتها إلى أسهم ليدخل صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر في الشركة بحدود 25% من رأس المال الجديد، وهذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى تغيير مجلس الإدارة ويدخل الصندوق بطموح لإعادة هيكلة الشركة مثلما فعل مع شركات أخرى.

وفي جلسة اليوم بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 510 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شاكر، وإعمار، والجوف، والعبداللطيف، وولاء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، والمصافي، وأسيج، وبحر العرب، والدوائية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 5.59%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، وشاكر، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، وتهامة، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 217.39 نقطة ليقفل عند مستوى 9061.33 نقطة، وبتداولات بلغت 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 991 صفقة.