أسهم أوروبا ترتفع بعد خسائر في 4 جلسات على التوالي

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الأربعاء بعد أن تكبدت خسائر على مدى أربع جلسات متتالية، فيما انتعشت أسهم قطاع الإعلام والترفيه من خسائر كبيرة سجلتها في الجلسة السابقة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 %، في التعاملات المبكرة، بعد أن خسر ما يزيد عن 2%، على مدى الجلسات الأربع الماضية.

وأدت بيانات اقتصادية معتدلة وغياب تقدم واضح في مكافحة جائحة فيروس كورونا لإبقاء المؤشر في نطاق ضيق منذ يونيو/حزيران.

وارتفعت أسهم قطاع الإعلام نحو 1.6%، بعد أن أغلقت عند أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الألمانية انخفضت على نحو غير متوقع في يوليو تموز، مما يشير إلى أن إنفاق الأسر بأكبر اقتصاد في أوروبا ما زال يعاني جراء فيروس كورونا. لكن الأسهم الألمانية صعدت بأكثر من واحد بالمئة.

وارتفع سهم بارات ديلفوبمنتس، أكبر شركة بريطانية لبناء المنازل، ما يزيد عن خمسة بالمئة بعد أن أشارت إلى تحسن في المبيعات الآجلة على الرغم من إعلانها عن انخفاض بنحو 30 %، في لإيرادات السنوية وعمليات استكمال المنازل.