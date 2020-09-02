هذه أول بورصة خليجية أسهمها مدرجة ذاتياً

وافقت هيئة سوق المال الكويتية على إدراج شركة بورصة الكويت في السوق الأول، لتصبح أول بورصة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص تدرج أسهمها في ذاتها في منطقة الخليج، أو ما يعرف عالمياً بمصطلح Self-listed Exchange.

يأتي ذلك بعد استيفاء طلب الإدراج المقدم من شركة الاستثمارات الوطنية، بصفتها مستشار الإدراج، لجميع المتطلبات اللازمة للبت في الطلب.

وقامت الهيئة بتنظيم وإنجاز عملية الاكتتاب العام لنسبة 50% من مجموع أسهم رأس المال.

وبلغت نسبة تغطية هذا الاكتتاب 850% وبإجمالي عدد مكتتبين بلغ 83 ألف مكتتب.

وسيحدد تاريخ إدراج أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في البورصة بالاتفاق بين الشركة وهيئة أسواق المال.