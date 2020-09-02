"تاسي" فوق 8 آلاف نقطة.. وسهم أرامكو يقفز 2%

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي"، جلسة الأربعاء، مرتفعاً بنسبة 1.45% ليكسب 114.58 نقطة ويقفل عند 8013.44 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير الماضي.

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وقفز سهم أرامكو السعودية 2.13% إلى 36 ريالا بتداولات 587 مليون ريال.

وفاقت تداولات السوق اليومية 10.74 مليار ريال، وهي الجلسة الثالثة على التوالي التي تشهد مستويات غير مسبوقة من السيولة.

واعتبر المؤسس والمدير التنفيذي في كوانسيا كابيتال، ماجد كبارة، في مقابلة مع "العربية"، أن تأجيل سداد الأقساط للشركات الصغيرة والمتوسطة مهم جداً، ويساعد على التعامل مع أزمة كورونا.

وأضاف أن تمديد تأجيل سداد الأقساط لقروض الشركات في السعودية، سيزيد من التفاؤل إزاء النظرة المستقبلية، لكنه نبه إلى تأثير استمرار تعليق حركة السفر الدولية في المملكة، والتفاؤل بقرب عودتها، وعندها سيكون لهذه الحركة تأثيرات على الاقتصاد.

وأشار إلى قلة تأثير الشركات التكنولوجية في مؤشرات الأسهم الخليجية، والذي كان سبباً في عدم الاستفادة من القفزات التي يحققها قطاع التكنولوجيا على مستوى عالمي في ظل ظروف جائحة كورونا.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 495 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 410 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إعمار، وجبل عمر، ومدينة المعرفة، ووفرة، والمصافي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ولاء، وملاذ للتأمين، وأبو معطي، وجازادكو، ومتطورة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و2.50%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وإعمار، وارامكو السعودية، وجبل عمر هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، وسيرا، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 349.02 نقطة ليقفل عند مستوى 9410.35 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1255 صفقة.

وفاق أداء الأسهم السعودية نظيراتها الخليجية الأخرى بدعم من مكاسب في أسهم القطاع المصرفي، في حين واصل مؤشر الأسهم القيادية في مصر تكبد خسائر.

وارتفع سهم مصرف الراجحي 1.7%. وفي أغسطس ارتفعت القيمة الإجمالية لتداولات الأسهم بالسوق المالية السعودية إلى 150.41 مليار ريال (40.10 مليار دولار)، بزيادة 35.02% مقارنة بالشهر السابق.

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وحقق سهم إعمار المدينة الاقتصادية أكبر المكاسب بين الأسهم المدرجة على المؤشر القياسي، إذ صعد 9.9% مواصلا الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي.

ودخلت شركة التطوير العقاري أمس الثلاثاء، اتفاقية اكتتاب مع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة. ويخضع إتمام الصفقة لعدة شروط.

وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 0.3% بمساعدة صعود سهم إعمار العقارية القيادي 1.4% وتقدم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 1.3%.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.5% مع ارتفاع سهم شركة اتصالات 0.9%، وتقدم سهم بنك أبوظبي الأول 0.5%.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2%، متأثرا بنزول سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج بالبلاد، 0.8%.

وكانت الأسهم السعودية لامست قيمتها السوقية أمس 9 تريليونات ريال، مع تسجيلها مستويات قياسية يومية من التداولات تزيد على 10 مليارات ريال.

وتمكن سهم أرامكو من محو كامل خسائره للعام الحالي، لتكون أول شركة نفطية عالمية تمحو خسائر سهمها، وتحقق أرباحاً صافية على مستوى الشركات العملاقة في العام الحالي.

وتراجعت أرباح البنوك في السعودية 35% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري لتبلغ 18.9 مليار ريال مقارنة مع 29.3 مليار ريال في ذات الفترة من العام الماضي.