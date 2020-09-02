أسهم أوروبا تصعد بعد هبوط لـ 4 أيام

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع الأربعاء، إذ دعمت مؤشرات على تعاف في نشاط الصناعات التحويلية عالميا أسهم الشركات الكيماوية والصناعية، في حين سجل قطاع التكنولوجيا أقوى إغلاق له في أكثر من 19 عاما، مقتفيا أثر مكاسب السوق الأميركية.

موضوع يهمك دفعت أسهم التكنولوجيا المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع إلى مرتفعات غير مسبوقة اليوم الأربعاء، في حين ازداد... أسهم التكنولوجيا تدفع وول ستريت لمستويات قياسية أسواق المال

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7% بعد أن ختم الجلسات الأربع السابقة على تراجع.

وأغلق قطاع البتروكيماويات عند مرتفع قياسي بعد أن أشارت بيانات إيجابية للصناعات التحويلية من منطقة اليورو والولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع إلى تعاف في نشاط المصانع عالميا.

وحذت أسهم التكنولوجيا في أوروبا حذو نظيراتها بالولايات المتحدة، لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ 2001. وأبدى القطاع متانة أكبر من معظم القطاعات الأخرى في خضم الجائحة.

وأظهرت بيانات اليوم أن مبيعات التجزئة الألمانية هبطت على غير المتوقع في يوليو تموز، مما بدد الآمال في أن يكون إنفاق الأسر بأكبر اقتصاد أوروبي قويا بما يكفي لقيادة تعاف قوي في الربع الثالث من العام. لكن الأسهم الألمانية زادت أكثر من 2%.

في المقابل، تخلف أداء أسهم البنوك الأوروبية عن القطاعات الأخرى، إذ هبطت 0.7% في وقت يبدو فيه أن الضبابية الناتجة عن الجائحة ستضعف بيئة الائتمان على الأرجح.