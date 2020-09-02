ملياردير يربح 6.6 مليار دولار في يوم بعد صعود سهم 41%

يواصل الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة زووم لاتصالات الفيديو إيريك يوان، حصاد المزيد من المليارات، بدعم من أسهم شركته التي يلقى تطبيقها رواجا كبيرا بسبب جائحة كورونا.

وارتفعت ثروة يوان بنحو 6.6 مليار دولار يوم أمس الثلاثاء، بعد أن ارتفعت أسهم شركة زووم في البورصة الأميركية بنسبة 41%. وجاء هذا الارتفاع بعدما أعلنت الشركة عن قفزة في عائداتها الفصلية وزيادة مبيعاتها.

موضوع يهمك مع ارتفاع معدلات استخدام تطبيقات الاتصالات المرئية والاجتماعات عبر الفيديو، برزت أسماء شركات بعينها وتصدرت العناوين... زووم للعربية: ارتفاع قوي لعدد المستخدمين في منطقة الخليج شركات

وأدى صعود السهم إلى بلوغ ثروة يوان 23 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ.

وشهد هذا العام ارتفاعات كبيرة لأسهم قطاع التكنولوجيا، فأسهم أمازون جعلت مؤسسها جيف بيزوس يجني 13 مليار دولار في يوم واحد خلال شهر يوليو، وارتفاع أسهم تسلا أضافت لرئيسها التنفيذي 8 مليارات في يوم واحد الشهر الماضي.

ووصلت ثروة بيزوس إلى 200 مليار دولار، فيما بلغت ثروة ماسك نحو 100 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وبلغت مبيعات سوق البرمجيات نحو 355% إلى 663 مليون دولار خلال 3 أشهر حتى 31 يوليو على أساس سنوي.

وقالت زووم إن المبيعات ستصل إلى 2.39 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في يناير، وهو ما يعني أن الإيرادات سترتفع بنحو 4 مرات.

وفي يوليو الماضي، ضاعفت منصة " Zoom "توقعاتها للإيرادات السنوية، مع زيادة عدد المستخدمين في ظل أزمة فيروس كورونا التي دفعت معظم الأشخاص إلى العمل من منازلهم والتواصل مع بعضهم عبر الإنترنت.

وتوقعت الشركة، وقتها، تضاعف إيراداتها للعام المالي المنتهي في يناير عام 2021 لتصل إلى 1.8 مليار دولار، إلا أن شركة "زووم" توقعت أيضا ارتفاعا حادا في التكاليف.