اليوم.. انطلاق نظام الحسابات المجمعة في بورصة النيل

انتهت إدارة البورصة المصرية من تطوير نظام الحسابات المجمعة بما يسمح بإتاحته للمرة الأولى على بورصة النيل وهي سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بداية من اليوم.

ويسهم النظام في تسهيل عملية تنفيذ أوامر البيع والشراء عبر تبسيط إجراءات حجز وتخصيص الأوراق المالية من الحسابات المجمعة إلى الحسابات الأصلية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة إعادة الهيكلة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث جاء بناء على مقترح من اللاعبين في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحسين معدل نشاط الأوراق المالية في هذه السوق.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال محمد رضا، في مقابلة مع "العربية"، أن بورصة النيل بدأت نشاطها في 2010 لإدراج الشركات الصغيرة.

وفي حين لفت إلى أن بورصة النيل تحولت لسوق مضاربة لصغر حجم التعاملات، أفاد بأن معظم الأسهم في بورصة النيل ذات سيولة منخفضة.

ونوه بأن نظام الحسابات المجمعة يُستخدم من قبل مديري المحافظ الاستثمارية.