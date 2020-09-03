"اتحاد الخليج" تنشر تعميم المساهمين للاندماج مع "الأهلية للتأمين"

قالت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني السعودية إنها قامت بنشر مستند العرض الموجه لمساهمي الأهلية والذي يتضمن التفاصيل ذات الصلة بالعرض المقدم من شركة اتحاد الخليج إلى مساهمي الأهلية لغرض دمج شركة الأهلية في شركة اتحاد الخليج مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في شركة اتحاد الخليج.

وأضافت الشركة أنها نشرت تعميما لمساهميها بشأن زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج لغرض دمج الأهلية في شركة اتحاد الخليج مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي الأهلية في شركة اتحاد الخليج والمعد وفقا لمتطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن نشر تعميم مجلس إدارتها المعد وفقا لمتطلبات المادة (39) من لائحة الاندماج والاستحواذ، والذي يتضمن رأي مجلس إدارة الأهلية بشأن العرض المقدم لمساهمي الأهلية فيما يخص صفقة الاندماج، كما يتضمن المشورة المستقلة التي قدمت لمجلس إدارة الشركة الأهلية من قبل شركة الجزيرة للأسواق المالية ("الجزيرة كابيتال") والذي تم تعيينه كمستشار مالي للشركة الأهلية فيما يتعلق بصفقة الاندماج وفق أحكام المادة (18) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

تم إرفاق نسخة من تعميم مجلس الإدارة ضمن هذا الإعلان. كما يمكن الحصول على نسخ من هذا التعميم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة الأهلية أو الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول).