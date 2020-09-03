نجم كرة سلة يتسبب في صعود قياسي لأسهم هذه الشركة

ارتفعت أسهم شركة دارك نايت DraftKings الأميركية في تداولات جلسة أمس بنحو 8% بعد الإعلان عن انضمام نجم كرة السلة الأميركي مايكل غوردون إلى مجلس إدارة الشركة المتخصصة في الرهانات الرياضية كمستشار خاص.

وسيحصل غوردون على حصة في أسهم الشركة، لم يتم الإفصاح عنها، كجزء من الصفقة نظير تقديم خدماته بحسب إفصاح الشركة لسوق المال الأميركي، وفقا لما ذكرته شبكة CNBC الأميركية والتي أضافت أن السهم شهد تداولات كثيفة بعد الإعلان عن الأمر لتبلغ مكاسبه بعد الإعلان نحو 14% قبل أن تتراجع عند الإغلاق إلى النسبة سالفة الذكر.

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ووفقا لما ذكره بيان الشركة، فإن غوردون سيقدم خبرته الطويلة في مجال الرياضة لتطوير المنتجات التي تقدمها الشركة، ما سينعكس بالإيجاب على أعمالها في نهاية المطاف.

وقالت شركة أبحاث Oppenheimer إن انضمام غوردون إلى شركة المراهنات الرياضية سيعزز من جاذبيتها للمستثمرين وسيدفع سهم الشركة إلى الصعود خلال الفترة المقبلة.

ورغم توقف غالبية الأنشطة الرياضية بفعل تبعات جائحة كورونا، إلا أن المستثمرين يراهنون بقوة على الشركة، إذ ارتفع سهمها خلال العام الجاري بأكثر من 240% إلى مستويات 37 دولارا للسهم.

وتشير بيانات FactSet إلى ارتفاع القيمة السوقية للشركة منذ 24 أبريل الماضي، تاريخ الإدراج، من مستويات 780 مليون دولار فقط إلى نحو 13 مليار دولار في الوقت الحالي، بزيادة 16 مرة.