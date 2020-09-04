الدولار يتجه لأكبر ارتفاع أسبوعي في 4 أشهر

عزز الدولار الأميركي مكاسبه اليوم الجمعة ويتجه صوب أكبر ارتفاع أسبوعي في نحو أربعة أشهر إذ أدى انخفاض أثناء الليل لأسهم التكنولوجيا الأميركية التي ارتفعت كثيرا إلى تغذية نوبة من العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.



وقاد المؤشر ناسداك التراجع إذ انخفض قرابة 5% خلال الجلسة بعد أن أغلق والمؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند مستويات قياسية مرتفعة. وكان ذلك ثالث أكبر انخفاض في يوم واحد من مستوى إغلاق قياسي وعززت الخسائر الكبيرة الطلب على العملة الأميركية التي تُعتبر ملاذا آمنا.



ويأتي ارتفاع الدولار هذا الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدى أسابيع شهدت انخفاض العملة الأميركية لأدنى مستوى منذ أبريل 2018 عند 91.74 يوم الثلاثاء بعد أن عدل البنك المركزي الأميركي إطار عمل سياسته الأسبوع الماضي، مما يسمح لأسعار الفائدة بأن تبقى منخفضة لفترات أطول وهو أمر سلبي للدولار.

موضوع يهمك بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 6.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 717... 717 مبايعة عقارية بـ 1.5 مليار درهم في دبي عقارات





ومقابل سلة من العملات، جرى تداول الدولار عند 92.774 في التعاملات المبكرة في لندن. وعلى أساس أسبوعي، يرتفع مؤشر الدولار 0.6% وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف مايو.



وتسبب ارتفاع الدولار في كبح اليورو المرتفع والذي بلغ لفترة وجيزة أعلى مستوى في أكثر من عامين عند ما يزيد عن 1.20 دولار هذا الأسبوع. وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة بشكل مستقر عند 1.1845 دولار اليوم.



واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7277 دولار أميركي إذ تلقى الدعم بعد تسارع مبيعات التجزئة المحلية في يوليو.