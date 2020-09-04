"ساب" يسجل ثاني أكبر صفقة خاصة للأسهم السعودية في 2020

سجلت سوق الأسهم السعودية خلال تداولات أمس، ثاني أكبر صفقة خاصة خلال العام الجاري 2020، حيث كانت من نصيب البنك السعودي البريطاني "ساب".

ووفقا لبيانات السوق المالية، بلغت قيمة الصفقة 1.33 مليار ريال تمت على 55.04 مليون سهم، عادلت 2.68% من أسهم البنك.

وجاءت الصفقة في المرتبة الـ12 من بين أكبر الصفقات الخاصة في تاريخ السوق السعودية، بحسب البيانات المتوافرة منذ بدء إعلان الصفقات الخاصة مطلع عام 2011، لترفع الصفقة عدد الصفقات الخاصة المليارية إلى 18 صفقة، ووفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

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وكانت "سيتي جروب العربية السعودية" وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية، أعلنتا في وقت سابق تلقيهما إشعارا من "إتويست بي إل سي" و"بانكو سانتاندير إس إي"، وذلك لبيع أسهم يمتلكانها في بنك "ساب"، وبحسب الإعلان، بلغ عدد الأسهم المخصصة 31 مليون سهم.

وشهد العام الجاري تسجيل أكبر صفقة في تاريخ السوق، حيث كانت من نصيب الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بلغت قيمتها 259.1 مليار ريال تمت على 2.1 مليار سهم، وعادلت 70% من أسهم شركة سابك.

وتعود الصفقة إلى شراء شركة أرامكو الحصص التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة في "سابك"، وتشكل 70% من أسهم الشركة.

كما تعود ثاني أكبر صفقة في تاريخ سوق الأسهم السعودية إلى البنك السعودي الفرنسي، التي تمت في سبتمبر 2017 بقيمة بلغت حينها 5.76 مليار ريال، المتمثلة في بيع بنك "كريدي أجريكول" نحو 195.3 مليون سهم لمصلحة شركة المملكة القابضة كانت تملكها في البنك السعودي الفرنسي، وتمثل 16.2% من رأسمال البنك حينها.

وتعود ثالث أكبر الصفقات الخاصة إلى "مصرف الراجحي" في يناير 2014 بقيمة نحو 3.09 مليار ريال، فيما تأتي صفقة بنك الرياض في مايو 2015 رابع أكبر الصفقات بقيمة بلغت 2.59 مليار ريال.

إلى ذلك، استحوذت الصفقة الخاصة التي تمت على بنك "ساب" على نحو 10.6% من إجمالي تداولات السوق الرئيسة أمس، البالغة نحو 12.6 مليار ريال.

وأغلق سهم بنك "ساب" عند مستوى 26 ريالا بنهاية تعاملات أمس، حيث تراجع السهم بنحو 3.17%، فيما استطاع السهم تسجيل مكاسب سوقية بأكثر من 41% من أدنى مستوى له في مارس الماضي.

في حين، أغلقت سوق الأسهم تعاملات أمس على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، مغلقة عند مستوى 8045 نقطة بنسبة ارتفاع 0.4%، مسجلة أعلى إغلاق في نحو سبعة أشهر.