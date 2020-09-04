بورصة مصر تعاود النزيف و3.2 مليار جنيه خسائر الأسبوع

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الحالي على خسائر بعد مكاسب جيدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد انخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.5% خاسراً نحو 3.2 مليار جنيه وذلك بعدما تراجع رأس المال السوقي من 630.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 627.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.46% فاقداً نحو 282 نقطة وذلك بعدما تراجع من مستوى 11462 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 11180 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.2% فاقداً نحو 25 نقطة، وذلك بعدما انخفض من مستوى 2038 نقطة إلى نحو 2013 نقطة. كما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.2% خاسراً نحو 296 نقطة وذلك بعدما انخفض من مستوى 13387 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 13091 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

أيضاً، تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.78% فاقداً نحو 122 نقطة بعدما تراجع من مستوى 4384 نقطة إلى نحو 4262 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6% رابحاً نحو 29 نقطة بعدما صعد من مستوى 1820 نقطة إلى نحو 1849 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% مضيفاً نحو 17 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2731 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 2748 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وعلى صعيد تعاملات أمس، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الخامسة على التوالي، فيما ربح رأس المال السوقي 559 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 627.350 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول على الأسهم نحو 346.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.5 ألف عملية لعدد 189 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على ما نسبته 88.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 6.44%، والمستثمرين العرب على 4.68%.

واستحوذت المؤسسات والصناديق على 24.01% من إجمالي تعاملات جلسة أمس، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 75.98%.

ومال صافي تعاملات المستثمرين الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.5 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، على التوالي فيما مال صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 63.1 مليون جنيه.

وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسعار أسهم 78 شركة مدرجة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 85 شركة، فيما استقرت مستويات أسعار أسهم 26 شركة عند أسعار إغلاق تعاملات جلسة الأربعاء الماضي.

وأعلنت إدارة البورصة قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق تعاملات أمس الخميس، وضمت القائمة 54 شركة.