هذه عواقب المبالغة بأسعار أسهم التكنولوجيا الأميركية

أغلق المؤشر ناسداك على تراجع الجمعة رغم ابتعاده عن أدنى مستوياته خلال الجلسة، إذ تباطأ البيع في أواخر اليوم بعد تخلي المستثمرين عن أسهم التكنولوجيا التي تشكل ثقلا على المؤشر.

يأتي ذلك على خلفية مخاوف بشأن المغالاة في تقييم أسهم التكنولوجيا واضطراب التعافي الاقتصادي، إلى جانب مخاوف جائحة كورونا.

وعوضت المؤشرات الرئيسية بالبورصة الأميركية بعض خسائرها في أواخر تعاملات ما بعد الظهيرة رغم أن التداول كان لا يزال متقلبا.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 159.42 نقطة، بما يعادل 0.56% إلى 28133.31 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 28.1 نقطة، أو 0.81% إلى 3426.96 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 144.97 نقطة، أو 1.27% إلى 11313.13 نقطة.