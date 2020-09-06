مجدداً.. تومان إيران يهبط أمام الدولار

ارتفع سعر الدولار في سوق العملة الإيرانية مرة أخرى ووصل إلى 24 ألفا و500 تومان في السوق الحرة في طهران، الأحد.

وأفاد موقع "اقتصاد أونلاين" الإيراني، في تقرير الأحد، أن سعر بيع كل دولار أميركي في سوق العملات تجاوز عتبة 24 تومانا و500 تومان في حين كان 24 ألفا و200 تومان منذ يوم الخميس الماضي.

وبحسب التقرير، فإن انخفاض سعر الذهب في الأسواق العالمية ودخول تجار العملات الذهبية لتداولات الدولار كان السبب وراء هبوط سعر التومان مجددا.

موضوع يهمك سجل الريال الإيراني أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ سبتمبر 2018 في السوق غير الرسمية يوم أمس الخميس، حسبما أورده موقع... الريال الإيراني يفقد 70% من قيمته.. الأدنى منذ 2018 أسواق المال

هذا بينما تم الإعلان عن سعر بيع كل دولار في مكاتب الصرافة في البنوك الإيرانية بـ 22 ألفاً و600 تومان، وفقا للصحيفة.

كما ارتفع سعر كل اليورو في مكاتب صرافة البنوك بمقدار 150 تومانا ووصل إلى 26 ألفا و800 تومان.

يذكر أن البنك المركزي الإيراني أعلن الشهر الماضي، ضخ 2.5 مليار دولار في السوق لاستعادة 10% من قيمة التومان المنهارة التي شهدت سقوطا غير مسبوق على الإطلاق منذ أواسط يوليو/تموز الماضي.

وكان حتى أواخر مارس/آذار الماضي، بحوالي 16 ألف تومان، لكنه في بداية يوليو/تموز الماضي ارتفع إلى سعر 18 ألف تومان.

ومنذ أواخر يوليو/تموز الماضي، ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ إلى حوالي 26 ألفا ثم في أغسطس عاد مجددا إلى عتبة 22 ألف تومان.

وبدأت العملة الإيرانية تفقد قيمتها مع حظر صادرات البلاد من النفط بسبب العقوبات الأميركية، حيث فقدت الحكومة مصدرها الرئيسي لدخل العملة الأجنبية منذ مايو 2019.

إلا أن الحكومة الإيرانية تتهم سماسرة العملة الصعبة بالتلاعب في السوق، إلى جانب التجار والمستوردين والمصدرين الذين تقول إنهم لم يعيدوا العملة التي حصلوا عليها بسعر حكومي مدعوم والتي تقدر بحوالي 25 مليار يورو، في عمليات فساد منظمة.